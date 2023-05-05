В ДТП с маршруткой 15 пострадавших

На ул.Брестской «Мазда» столкнулась с маршрутным автобусом, который врезался в дерево и перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, ДТП произошло 5 мая около 18.30. 36-летний водитель автомобиля «Мазда», выполняя маневр перестроения, не выдержал безопасный интервал и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «Мерседес Бенц» 20-го маршрута под управлением 55-летнего водителя. После столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на дерево и перевернулась.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров маршрутки, в том числе двое подростков 15 и 16 лет. Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и проводят другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дорожной аварии.