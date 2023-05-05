Улицу Древнюю перекроют для проезда

Как следует из приказа департамента транспорта Севастополя, с 10 мая до 1 апреля 2024 года вводится ограничение движения всех видов транспортных средств от ул.Древняя, 22 до площади Херсонесской.

Исключение сделано для оперативных и экстренных служб и лиц, проживающих и работающих в зоне действия введенных временных ограничений.

Обратите внимание! Автобус №22 целый год не будет доезжать не только до Херсонеса, но и вообще проезжать по ул.Ерошенко и ул.Дм.Ульянова. Целый год его конечной остановкой будет остановка «Ул.Ерошенко» — сразу же от поворота от пл.50-летия СССР, у поликлиники №2.

Ограничение движения связано со строительными работами в районе Нового Херсонеса.