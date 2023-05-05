Срок сдачи дома для детей-сирот перенесли на 30 июня

Очередной срок ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома для детей-сирот в Инкермане – 30 июня 2023 года.

Распоряжение об этом принято 5 мая на внеочередном заседании правительства.

«Цель принятия данного распоряжения является предоставление разрешения государственному казенному учреждению «Единая дирекция капитального строительства» – изменить существенные условия контракта в части увеличения сроков выполнения работ. Соответствующая статья 124-ФЗ разрешает такие изменения», – представил проект документа и.о.директора департамента капитального строительства Михаил Иванцив.

Он напомнил, что ранее по этому объекту было принято распоряжение правительства об увеличении цены контракта в связи с полученным заключение госэкспертизы, Теперь, по его словам, целесообразным внести изменения в условия контракта, продлив срок выполнения работ до 30 июня 2023 года.

«К этому сроку с учетом выделения дополнительного финансирования работы завершатся?»— уточнил губернатор Михаил Развожаев.

«Должны завершить, подрядчик обязательства принял, работы ведутся», – заверил М.Иванцив.

На это глава города поручил контролировать стройку, чтобы переносов больше не было.