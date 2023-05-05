«Севэлектроавтотрансу» возместили 23 миллиона

ГУПС «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова» возместили 23 миллиона рублей за перевозку льготников в ноябрь 2022 года.

Постановление принято 5 мая на внеочередном заседании правительства, в рамках перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 2023 и плановый период 2024-2025 года,

«Данный проект постановления подготовлен с целью перераспределения бюджетных ассигнований в объеме 23,498 млн рублей для осуществления возмещения нашему государственному предприятию за перевозку льготных категорий граждан», – доложила и.о.директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.