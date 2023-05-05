Севастопольский «Арсенал» ищет тренера

Экс-футболиста хочет видеть на посту главного тренера детский футбольный клуб «Арсенал». Более того, руководство клуба готово обеспечить ему переезд и оплатить обучение для получения тренерской лицензии категории УЕФА-С.

Директор АНО «Футбольный клуб «Арсенал» Игорь Кулиев подтвердил «Севастопольской газете», что команда ищет тренера и даже предлагает это место А.Мостовому. Такая информация появилась в телеграм-канале Ивана Карпова. И это не хайп, и не троллинг: почему бы бывшему знаменитому футболисту не передать свой опыт детям. Ведь А.Мостовой неоднократно сетовал на то, что к нему не проявляют должного интереса, а российские клубы берут иностранцев, игнорируя собственных специалистов.

В соцсетях клуба «Арсенал» есть такое объявление: «В настоящее время проводим набор и тренеров 1923-2002 г.р. Если вы любите футбол, полны сил и желания учить детей любимому занятию, готовы обучаться, совершенствоваться и саморазвиваться, горите желанием и верите в свои силы воспитать профессиональных футболистов, готовы посещать с детьми всероссийские турниры, способны создать на тренировках рабочую позитивную атмосферу, мы с радостью примем вас в нашу дружную футбольную семью! Рассмотрим кандидатуры из любого города России, окажем помощь с переездом, опыт работы и наличие лицензии приветствуются. Обучение на лицензию С УЕФА за счет клуба (если у кого-то есть контакты Мостового, передайте ему), экипировка бесплатно».

В клубе «Арсенал» занимаются дети 2012-2016 г.р.