Разработка севастопольских ученых отмечена золотой медалью

Изобретение относится к области биотехнологий и может быть использовано для получения из черноморской мидии обогащенного тестостероном биологически активного вещества.

Разработка ученых севастопольского Института биологии южных морей «Способ получения масляной композиции, обогащенной полиненасыщенными жирными кислотами и каротиноидами из мидии M.Galloprovincialis» отмечена почетным дипломом международной выставки International Fair of Technics and Technical Achievements 2023 и награждена Золотой медалью имени Николы Теслы за вклад в развитие техники и технологии. Сама выставка будет проходить в Белграде с 16 по 19 мая, но севастопольским ученым уже сообщили о присужденных наградах.

Авторы разработки — сотрудники отдела аквакультуры и морской фармакологии Института биологии южных морей им.Ковалевского РАН Лариса Капранова, Михаил Нехорошев, Виталий Рябушко и Сергей Капранов.

Участие в международной выставке ученых ИнБЮМа — инициатива Севастопольского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Белградская выставка технических достижений основана в 1957 году, имеет давние традиции и заслуженно считается крупнейшей и наиболее престижной промышленной выставкой в Сербии, сообщили в пресс-службе института.