От правительства Москвы севастопольские ветераны получат 6 тысяч рублей

До Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную материальную помощь от правительства Москвы. Об этом 5 мая на внеочередном заседании правительства сообщила и.о.директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.

«Речь идет о предоставлении единовременной материальной помощи в размере 6 тысяч рублей ветеранам в преддверии 9 мая за счет межбюджетного трансферта города Москвы». – сообщила Е.Бардакова.

По ее словам, в апреле всем севастопольским ветеранам были перечислены средства из бюджета Севастополя. На этот раз речь идет о помощи правительства Москвы. Деньги обещают успеть перечислить до 9 мая.