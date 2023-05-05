На Крымском мосту смогут досматривать до 250 машин в час

«Крым готовится к курортному сезону. Принимаются меры по улучшению логистики, ведется работа по оптимизации пропускной способности Крымского моста. В рамках проводимой Минтрансом России совместно с правительствами Республики Крым и Краснодарского края работы планируется увеличение пропускной способности постов досмотра, как со стороны республики, так и со стороны края. Планируется обеспечить досмотр не менее 250 автомобилей в час по каждой из сторон», — цитирует ТАСС пост Ю.Гоцанюка в соцсетях.

Он отметил, что «риски образования затора могут возникнуть в случае прибытия в течение часа на Крымский мост с одной из сторон более чем 250 автомобилей».

«В случае возникновения данной ситуации смоделированы алгоритмы действий всех служб для оперативного решения этой проблемы, создания комфортных условий для граждан при пересечении Крымского моста. Учитывая текущую политическую ситуацию, в настоящее время изучаются все возможные варианты проезда через Крымский мост грузовых автомобилей с учетом обеспечения транспортной безопасности. Продолжает функционировать паромная переправа, железнодорожное сообщение, а также путь через новые субъекты Российской Федерации. Водители грузовых автомобилей уже привыкли к новому маршруту. Уверен, благодаря совместной работе Минтранса РФ и силовых структур, созданию всех необходимых условий, и как только позволит ситуация, движение грузовых автомобилей будет восстановлено», — добавил глава крымского правительства.

Замдиректора Керченского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» Юрий Никулин 26 апреля сообщал, что на новых площадках на подъездах к Крымскому мосту будут работать 84 точки досмотра. Глава Крыма Сергей Аксенов 3 мая уточнил, что время ожидания для водителей в очереди при максимальном трафике на Крымском мосту при въезде на полуостров сократилось до одного часа пятнадцати минут после увеличения количества пунктов досмотра перед майскими праздниками.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, но часть путей еще ремонтируется. 23 февраля было полностью запущено автомобильное движение по обеим частям Крымского моста. Решение о восстановлении вторых ж/д путей было принято в связи с перспективой увеличения грузопотока в сторону Крымского полуострова и новых территорий РФ.