На костюмы для рок-оратории о молодогвардейцах выделили деньги

На внеочередном заседании правительства Севастополя 5 мая принято соответствующее постановление в рамках корректировки бюджетной росписи.

Проект постановления представил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос. Он рассказал, что в октябре 2022 года департаментом была активизирована работа Совета самоуправления студенческой молодежи СПО, в рамках которой ребята предложили изменить формат ежегодного смотра-конкурса патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Молодежь захотела объединить все учреждения системы СПО и выступить вместо конкурса единым концертом.

Более конкретные рекомендации поступили от Министерства просвещения РФ, где предложили поставить рок-ораторию о подпольной организации «Молодая гвардия» и трагических событиях января 1943 года в Краснодоне. Концерт получил название «Черный январь 1943 года», в нем примут участие более 160 севастопольских студентов.

«Мы планируем, что это мероприятие посетят все студенты системы СПО и школьники», — сказал М.Кривонос.

Первый показ в Севастопольском Центре культуры и искусства запланирован на 16 мая, следующий — на 19-е .

Интересно, что поставить именно эту рок-ораторию одновременно решили студенты техникумов и колледжей едва ли не во всех городах РФ.