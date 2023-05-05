Фонтаны запустят 6 мая

Решение о запуске фонтанов 6 мая принято накануне на внеочередном заседании правительства Севастополя.

«Подготовительные фонтаны к запуску фонтанов проведены С завтрашнего дня как раз начнем запуск, чтобы к 9 мая все фонтаны в городе у нас работали», – распорядился губернатор Михаил Развожаев, обратившись к своему заместителю Евгению Горлову.

Тот также сообщил о готовности к проведению городского субботника 6 мая.

«Точки определены, шанцевый инструмент и оборудование есть. Мы готовы! – доложил Е.Горлов.