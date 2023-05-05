Электрички между Джанкоем и Геническом запустят в конце мая

Завершается подготовка инфраструктуры для запуска электричек между Крымом и Херсонской областью

«Мы планируем, что 15 мая будем в полной готовности запустить транспортное сообщение электричками Геническ – Джанкой», — сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Он отметил, что ключевой момент в подготовке к запуску электропоездов является дооснащение вокзалов, прежде всего в части организации системы безопасности. А железнодорожная инфраструктура и составы уже готовы.

По поручению врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо первые электропоезда Херсон – Крым рассчитывают запустить до конца мая. Тарифы на проезд в электричке обещают сделать ниже, чем стоимость билета на автобус.

Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью бы прервано после государственного переворота на Украине в 2014 году. После освобождения части Херсонской области в ходе СВО восстановить сообщение Крыма с новыми регионами стало делом чести. При этом вопросы безопасности вышли на первое место.