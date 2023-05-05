Департамент образования не хотел закупать для школ оборудование для лингафонных кабинетов

Вступили в силу решения судов по искам прокуроров о создании в школах Севастополя условий для изучения иностранных языков в соответствии с государственным стандартом.

Прокурорами районов проведены проверки исполнения требований законодательства об образовании. Установлено, что в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования школы должны быть обеспечены лингафонными кабинетами — специальными аудиториями с проекционной и звукотехнической аппаратурой для изучения языков. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности предусмотрено в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Вместе с тем, выявлен ряд школ и гимназий, где необходимые условия для обучения языкам не созданы. В связи с этим прокуроры районов направили в суд исковые заявления о возложении на учреждения образования обязанности установить необходимое оборудование, а на департамент образования — профинансировать указанные мероприятия.

Департамент образования обжаловал судебные решения. Однако Севастопольский городской суд согласился с позицией прокуратуры и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб.

В настоящее время судебные решения по 11 искам вступили в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.