В Херсонесе археологи откопали уникальные артефакты

По словам старшего научного сотрудника музея-заповедника Екатерины Лесной, в ходе археологических раскопок были обнаружены остатки античного и средневекового периодов, в частности стены и нетронутые могилы храма, возведенного после X века. Исследователям удалось уточнить его планировку. Кроме этого была обнаружена могила-костница XIV века, в которой найдена керамика, предметы костюма и обереги.

Ранее считалось, что к XIV веку на центральной площади уже не было действующего храма, но обнаруженные находки позволяют по-новому взглянуть на данный этап в жизни города.

О найденных артефактах и их значении рассказала ученый секретарь музея Наталия Гинькут. Она считает, что обнаруженные предметы позволяют открыть новую страницу истории и прояснить ряд важных моментов в хронологии и топографии Херсонеса.

Данные находки непосредственно связаны с особенностями погребального культа в XIV веке. Одна из таких находок — небольшая пиала с изображением монограммы Архангела Михаила, изготовленная в Византии. Ее обнаружение связано с тем, что в тот период по всему Средиземноморью был распространен обычай, в силу которого вместе с погребенными клали предметы культа. Чаша содержала святую воду или масло, которое использовали в момент погребения, им поливали тело усопшего, после чего помещали в могилу. Особую важность находке придает тот факт, что захоронение с подобными предметами открыто в Херсонесе впервые.

Также в костнице были обнаружены обереги и небольшие черепки амфор, на которых прочерчены кресты и традиционная христианская надпись IC.XС.NIKA. Данные фрагменты помещались на подбородок погребенного, заменяя крест. Интересно и находки оберегов каури, изготовленных из ракушек моллюсков, обитающих в Красном море и Индийском океане. Исследователи полагают, что данные обереги использовали исключительно для детей и беременных женщин. Все обнаруженные находки расширяют хронологию жизни Херсонеса, добавляя новые факты в историю города.

Благодаря работе археологов сегодня можно сделать вывод о том, что в XIV веке Херсонес продолжал существовать наряду с другими крымскими городами, жизнь в нем на этом этапе еще не прервалась, сообщила пресс-служба музея-заповедника.

С ноября прошлого года археологи проводят изыскания у Свято-Владимирского кафедрального собора. В апреле там был обнаружен фрагмент самой большой статуи за всю историю исследования древнего города.