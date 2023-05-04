ПСБ в Севастополе поддержит выставку к 240-летию Черноморского флота России

Экспозиция «Какая честь служить флоту Черноморскому» откроется при поддержке Промсвязьбанка (ПСБ) в музее Черноморского флота в Севастополе 13 мая. Ряд уникальных экспонатов из закрытых музейных фондов будут представлены широкой общественности впервые.

Выставка объединит более 200 предметов искусства, рассказывающих, как на южном морском рубеже России создавался и креп флот, который дал стране легендарные победы, великие имена и славный город Севастополь.

«День основания Черноморского флота 13 мая — важный праздник для Севастополя и всей нашей страны. ПСБ чтит традиции города-героя и российского флота. Мы рады внести свой вклад в популяризацию историко-культурного наследия, поддерживая такое значимое просветительское мероприятие. Уверен, что выставка вызовет большой интерес и у жителей Севастополя, чьи корни и семейные истоки неразрывно связаны с историей города, и у отдыхающих здесь гостей», — отметил управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

Вниманию посетителей будут представлены предметы из главной сокровищницы Черноморского флота, отражающие все этапы его героической и славной 240-летней истории. Это уникальные экспонаты, выполненные из драгоценных металлов, в том числе и работы Карла Фаберже, книги редкого фонда библиотеки музея, подлинные литографии, карты, личные вещи, награды и оружие: князя Григория Потемкина, адмирала Павла Нахимова, вице-адмирала Александра Немитца, адмирала Филиппа Октябрьского, генерала армии Ивана Петрова, генерал-майора авиации Николая Острякова, снайпера Людмилы Павличенко и других исторических личностей, внесших вклад в историю Черноморского флота, плакаты периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., послевоенного времени, трофеи разных периодов. Многие музейные экспонаты из закрытых фондов музея будут выставлены впервые.

Экспозиция будет работать до 18 июня (включительно) в музее Черноморского флота по адресу: Севастополь, ул.Ленина, 11, тел. (8692) 54-03-92.