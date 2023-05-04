Приглашают на две выставки в ДОФе

В Доме офицеров флота 2 мая состоялось открытие выставок, посвященных 240-летию создания Черноморского флота, и торжественная церемония выноса боевых знамен для участия в праздновании 78-й годовщины Великой Победы.

Зрителям была представлена новая экспозиция моделей кораблей и подводных лодок «Черноморская эскадра» и выставка портретов командующих Черноморским флотом «Великие люди легендарного флота. Черноморская эпоха 240 лет».

«Портреты всех командующих за многолетнюю историю Черноморского флота долгие годы были выставлены в штабе ЧФ, их никто не видел кроме офицеров. Теперь каждый желающий может увидеть эти лица и понять, что вот они — люди, которые создали и берегли флот», — сказал на открытии выставки председатель Севастопольского морского собрания, начальник Дома офицеров флота Владимир Пискайкин.

Кроме этого состоялась торжественная церемония выноса боевых знамен, которые год назад музей передал в Дом офицеров флота для экспонирования.

«Сегодня знамена соединений и воинских частей, снискавшие славу на полях сражений Великой Отечественной войны, возвращаются в Музей обороны Севастополя. По доброй традиции накануне Дня Победы и освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, их с почетом вынесут к Вечному огню у Обелиска Славы на Сапун-горе, как знак единства нашего народа, нашей силы и несокрушимости», — отметил директор музея Михаил Смородкин.

Также участники мероприятия возложили цветы к памятнику Екатерины Великой в Екатерининском сквере.