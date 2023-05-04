Полутеневое затмение Луны продлится четыре часа

Так называемое полутеневое затмение Луны состоится 5 мая 2023 года с 18.14 до 22.31 по московскому времени и продлится 4 часа 17 минут. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

В это время Луна пройдет через полутень Земли, произойдет полутеневое лунное затмение. Оно будет достаточно глубоким, но очень слабым лунным затмением, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени.

Отмечается, что полутеневые затмения интересны, в основном, профессионалам, так как наблюдать их неопытному глазу и без фотоаппаратуры очень сложно.

Известно, что во время полутеневого затмения Луна проходит через внешнюю область земной тени, называемую полутенью. В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным. Этот эффект заметен только людям с очень острым зрением или на профессиональных фотографиях.

Оказывается, что лунное затмение 5 мая 2023 года – редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно.

Во время затмения Луна находится в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной полутени.

Итак, в 18.14 Луна начинает входить в полутень Земли. Максимума погружения Луны в полутень Земли достигается в 20.23. В земную полутень Луна войдет в 22.31.

Увидит почти вся Россия

Затмение будет видно на большей части территории России.

По сообщению астрономов, во время наибольшей фазы, которая наступит в 20:23 по Москве, северный край диска Луны будет отстоять от границы земной тени всего на 1,4 угловых секунды. Притом, что полутеневая фаза составит 0,96, т.е. почти весь лунный диск окажется в полутени Земли. Потемнение северного края Луны при таких условиях должно быть заметно невооруженным глазом при ясной погоде.

В этот момент на большей части территории России Луна будет располагаться над горизонтом, кроме северо-западных районов, где еще будет светлый вечер, и крайнего северо-востока, где, наоборот, уже наступит утро 6 мая.

Полутеневое лунное затмение 5 мая 2023 года также будет видно из Антарктиды, большей части Азии, из Южной и Восточной Европы, России, Австралии, Африки и в акваториях Тихого, Атлантического, Индийского океанов.

Двигаемся на восток

Полутеневое затмение Луны можно будет увидеть и в Севастополе. На вопрос, где именно, «Севастопольской газете» ответил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

По его словам, В Севастополе затмение видно будет, но слабо.

-— Затмение будет видно на восходе Луны, то есть вечером. К тому моменту, как над Севастополем Луна взойдет, затмение будет уже в разгаре. Поэтому, чтобы увидеть явление лучше, рекомендуется перемещаться к востоку, в сторону Симферополя и далее, к Керчи. Чем дальше на восток, тем лучше. Второе условие лучшей видимости, открытый восточный горизонт, потому что затмение будет наблюдаться низко над горизонтом, – рассказал С.Назаров.

Он также признался, что для астрофотографов такое явление – не редкость, поскольку его можно наблюдать достаточно часто, едва ли не каждый год.

На вопрос, как будет выглядеть затмение, С.Назаров пояснил, что один край Луны будет чуть темнее другого.