Полицейские обследовали железнодорожные пути

Сотрудниками отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина и Севастопольского линейного отдела полиции было обследовано более 10 километров железнодорожного полотна в пригороде Севастополя. Полицейские обращали внимание на предметы, которые могли бы представлять угрозу для граждан, а также для транспорта, движущегося по железной дороге.

По заявлению пресс-служба полицейского ведомства, проведение подобных мероприятий будет продолжено.

При обнаружении подозрительных предметов, в том числе вблизи железнодорожных магистралей, необходимо сообщать об этом в полицию по телефону 102.

После начала полномасштабного российско-украинского конфликта по всей России регулярно происходят диверсии на железных дорогах, в последнее время отмечена активизация диверсионных групп.

Так в Брянской области грузовые поезда сошли с рельсов в результате диверсий. Одно ЧП произошло 1 мая в Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск- Унеча. В железнодорожном составе было 78 вагонов с нефтепродуктами и строительными материалами, восемь из них перевернулись. На следующий день, 2 мая, произошли взрывы на путях в районе железнодорожной станции Снежетьская. В этот момент там проходил грузовой состав — с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов.

В Бахчисарайском районе Крыма 23 февраля после повреждения железнодорожного полотна было приостановлено движение электричек и поездов. Инцидент произошел в 12 км от станции Симферополь, недалеко от села Почтовое. В результате было задержано три состава: один поезд Севастополь — Санкт-Петербург со 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда.

Кроме этого в разных регионах страны происходят поджоги релейных шкафов: в Калужской области, на железной дороге в Новосибирске; при этом удалось предотвратить диверсию на перегоне Апрелевка — Селятино в подмосковном Наро-Фоминске.