«Князь Владимир» не будет ходить из Сочи в Крым

Круизный лайнер «Князь Владимир» в сезоне 2023 года не будет ходить между Сочи и Севастополем. Об этом ТАСС сообщили в АО «Морпорт Сочи».

Лайнер заявляется на маршрут Сухум – Сочи – Сухум, уточнил представитель морпорта.

В туристической компании Sochi SunMarina, занимающейся продажей билетов в акватории Черного моря, подтвердили отмену маршрута в крымском направлении.

«В Крым в этом году ничего не будет ходить. Круизный лайнер «Князь Владимир», который ходил по маршруту Ялта – Севастополь – Новороссийск, в этом году планирует поменять свой маршрут на Новороссийск – Геленджик – Сочи. Возможно, появится маршрут в Абхазию, но пока об этом рано говорить», — сообщил представитель компании.

В начале мая стартовал сезон пассажирских перевозок между Сочи и Новороссийском с заходом в Геленджик на теплоходе на подводных крыльях «Комета» и скоростном катамаране «Грифон».

Теплоход «Князь Владимир» — единственный в Черном море российский круизный лайнер. На судне 300 кают. Он вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадкой.