Экс-глава крымского Ростехнадзора получил взятку элитной квартирой

Следственный комитет предъявил обвинение экс-руководителю межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю в получении взятки в виде элитной квартиры в Гурзуфе.

«Установлено, что учредитель строительной фирмы обратился к действующему руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения возводимого элитного многоквартирного дома в поселке Гурзуф к электросетям ГУП «Крымэнерго». В ответ руководитель Крымского управления Ростехнадзора высказал требование о передаче ему взятки в виде двухуровневой квартиры в указанном доме, которую в последующем он самостоятельно выбрал, зарегистрировав право собственности на свою тещу», — сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

По ее словам, «глава регионального подразделения Ростехнадзора поручил подчиненному принять меры, направленные на ускорение технологического присоединения возводимого жилого дома».

Преступная схема была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В апреле фигурант уголовного дела был уволен с занимаемой должности. В настоящее время в качестве обеспечительной меры наложен арест на указанную квартиру и изъятые в ней в ходе обыска денежные средства на сумму 3,5 млн рублей. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме, в связи с чем судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.