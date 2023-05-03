В Севастополе заморозков не будет

Прогнозируемые заморозки в Республики Крым до Севастополя не доберутся. Об этом «Севастопольской газете» сообщили в городском гидрометцентре.

Там сказали, что ночью с 3 на 4 мая будет тепло: ночью +7...+9, днем +17...+19 градусов, малооблачно, ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Такая теплая погода сохранится и в последующие дни.

Так, в ночь с 4 на 5-е мая прогнозируется малооблачная погода, ветер восточный, днем — западный 5-10 м/с, воздух ночью прогреется до +9...+11, днем до +17...+19 градусов.

С 5 на 6 мая — переменная облачность, без осадков. Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью будет +9...+11 градусов, днем +19...+21 градусов.