В ночь на 4 мая в Крыму ожидаются заморозки

Похолодание до минус 2 градусов ожидается в ночь на 4 мая в Крыму, из-за чего в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 4 мая 2023 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 4 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы сохранятся заморозки до минус 2 градусов», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Крыму установится солнечная и сухая погода, определяемая областью повышенного атмосферного давления. Температура днем +16...+21°С. Минимальная температура воздуха повысится на два-три градуса 5 мая, максимальная существенно не изменится.