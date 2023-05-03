В библиотеке выполнят аварийный ремонт

В Центральной городской библиотеке им.Льва Толстого в Севастополе необходимо провести противоаварийные мероприятия на крыше и чердаке, сообщает RosTender.info .

Подрядчика для проведения работ определят по итогам тендера. Начальная цена контракта составляет 851 тысячу рублей. За эти деньги до конца года нужно провести первоочередные противоаварийные мероприятия по крыше и чердачному перекрытию здания библиотеки — объекта культурного наследия.

Общественная библиотека в Севастополе была открыта в январе 1901 года, а в 1953 году учреждение переехало в новое здание на пл.Ушакова. Именно его и нужно срочно отремонтировать.