Плату за техобслуживание газового оборудования снизили, но не всем

С 1 мая ГУП «Севастопольгаз» снизил плату за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. У ПАО «Севастопольгаз» тариф не менялся.

Стоимость техобслуживания — величина нерегулируемая и формируется непосредственно специализированной организацией, но по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева специалисты предприятия смогли провести работу по оптимизации ценообразования. Прежде услуга в среднем обходились севастопольцам в 2,7 тысячи рублей, теперь сумма уменьшится на 25% и составит примерно две тысячи рублей.

«Изменения коснутся только абонентов, обслуживаемых ГУП «Севастопольгаз», — сообщает пресс-служба госпредприятия.

Особое внимание — родственникам погибших участников СВО. Семьям бойцов, отдавших жизнь за Отечество, техобслуживание газового оборудования будет проводиться бесплатно, пообещали в ГУПе.

Обратите внимание! У ПАО «Севастопольгаз», поставляющего газ большинству потребителей в Севастополе, тариф на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования остался неизменным.