На Серебряном пляже предлагают заняться серфингом

На пляже, где нет необходимой волны и прибрежной полосы можно будет серфинговать на электрической доске.

В рамках грантовой поддержки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» индивидуальный предприниматель Ольга Рожик приобрела электрические доски для серфинга. «Мероприятие реализовано по дополнительному благоустройству пляжа Серебряный», сообщили в управлении туризма Севастополя.

«Впервые в Севастополе для активного туризма приобретено новое оборудование!» — хвастается в своем телеграм-канале пресс-служба управления, публикуя видео, на котором их начальница Лариса Остапенко испытывает новое оборудование.