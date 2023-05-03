На руководителей Крыма готовилось покушение

«ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, в качестве объектов посягательств были выбраны глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Кроме того, мишенями для готовившихся терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

«Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МО Украины Буданова Кирилла — офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского», — сообщили в ЦОС ФСБ.

В ходе проведенных мероприятий задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО: граждане России и Украины Виктор Подвальный 1967 года рождения, Александр Литвиненко 1986 года рождения, Сергей Кривошеин 1988 года рождения, Константин Евмененко 1971 года рождения, Игорь Зорин 1972 года рождения и Сергей Войнаровский 1984 года рождения, завербованные Р.Машовцом, планировавшие совершение террористических актов, осуществлявшие слежку за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретавшие огнестрельное оружие. Также задержан гражданин Украины и Болгарии Д.Петранов 1979 года рождения, причастный к доставке средств поражения в Россию, сообщили в ЦОС.

«В ходе обысков у задержанных обнаружены пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенного зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около шести килограммов, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МО», — сообщили в ЦОС.

Установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии на железнодорожных путях в Крыму 23 февраля 2023 года. Также пресечен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.