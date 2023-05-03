На руководителей Крыма готовилось покушение
ФСБ России пресекла подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма, организатором готовящихся терактов является заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.
«ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, в качестве объектов посягательств были выбраны глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Кроме того, мишенями для готовившихся терактов были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.
«Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МО Украины Буданова Кирилла — офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского», — сообщили в ЦОС ФСБ.
В ходе проведенных мероприятий задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО: граждане России и Украины Виктор Подвальный 1967 года рождения, Александр Литвиненко 1986 года рождения, Сергей Кривошеин 1988 года рождения, Константин Евмененко 1971 года рождения, Игорь Зорин 1972 года рождения и Сергей Войнаровский 1984 года рождения, завербованные Р.Машовцом, планировавшие совершение террористических актов, осуществлявшие слежку за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретавшие огнестрельное оружие. Также задержан гражданин Украины и Болгарии Д.Петранов 1979 года рождения, причастный к доставке средств поражения в Россию, сообщили в ЦОС.
«В ходе обысков у задержанных обнаружены пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенного зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около шести килограммов, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МО», — сообщили в ЦОС.
Установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии на железнодорожных путях в Крыму 23 февраля 2023 года. Также пресечен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.