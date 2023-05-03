На детских рисунках — моряки, корабли и Вечные огни

В центральной детской городской библиотеке им.Гайдара 3 мая открылась выставка «Мы помним! Мы гордимся!», собравшая творческие работы воспитанников детских клубов «Лидер» и «Мечтатели».

Клубы — структурные подразделения Городского центра социальных и спортивных программ. Выставка — их совместный с библиотекой проект, посвященный предстоящему Дню Победы. Именно поэтому большинство детских работ посвящены празднику 9 мая, любимому Севастополю, теме моря и Военно-Морского флота, рассказала директор централизованной библиотечной системы для детей Елена Панченко.

Особое место на рисунках занимают изображения Памятника затопленным кораблям, а также Вечного огня, как основного символа памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Никакого предварительного отбора рисунков не было, как и возрастных ограничений. Это не конкурс, а только предоставленная возможность показать свое творчество всему городу. Работы хороши своей непосредственностью и искренним восприятием. Их авторы действительно прочувствовали всю историческую значимость военных событий.

Немаловажна роль педагогов, которые помогли юным художникам правильно выразить свои мысли.

Одновременно в библиотеке проходят еще две выставки. «Окна Победы» — организована в рамках общегородской акции — в витринных окнах символика Дня Победы и книги патриотической тематики. А слева от центрального входа в библиотеку оформлена галерея портретов севастопольских детей-героев. Экспозиция получили название «Дети-герои в строю Бессмертного полка».

«Эти материалы нам были предоставлены уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе Мариной Песчанской и Детским советом при уполномоченном по правам ребенка. Им же материалы были предоставлены в Севастопольском центре краеведения и туризма», — объяснила Е.Панченко.

Под портретами детей-героев — информация о совершенных ими подвигах во время Великой Отечественной войны. Многие имена стали открытием даже для библиотекарей. Севастопольцам хорошо известны имена Юрия Рацко, Валерия Волкова, Вилора Чекмака, но неизвестны имена Всеволода Мавренко, Виктора Дербасова, Владимира Ларионова, Артема Пряхина, Лидии Федоровой, Леонида Широченко, Николая Жартовского, Кима Огнева и др.