Две выставки в кинотеатре «Украина» расскажут о войне

В преддверии Дня Победы и освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в кинотеатре «Украина» готовится открытие сразу двух выставок из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя.

Первая получила название «От Севастополя до Берлина». В экспозиции представлены принадлежащие участникам Великой Отечественной войны, прошедшим боевой путь от Севастополя до Берлина, фотографии, документы, личные вещи, награды, благодарности Верховного Главнокомандующего за отличия в боевых операциях, фронтовые листовки, газеты, картины, карты боевых действий на территории Европы.

Каждый из экспонатов — это рассказ о героях-освободителях Севастополя, после чего они освободили Польшу, Чехословакию, Югославию, Болгарию, Венгрию и Австрию.

Вторая выставка носит название «О войне после войны. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Предметами показа станут произведения живописи и графики. Посетителям представят коллекцию художественных работ, содержание которых так или иначе связано с событиям и героями Великой Отечественной.

Часть экспонатов — картины, созданные в 1941–1944 годах фронтовыми художниками — участниками боев за Севастополь, другие написаны уже после войны севастопольскими художниками.

Выставки торжественно откроются 4 мая в 16.00 на ул.Ленина, 35. Посетить их можно будет до 7 июня. Вход свободный.