День проведения военного парада в Мартыновском овраге станет памятным днем

Дата 24 марта — День второго в истории Великой Отечественной войны парада — парада воинов 25-й Чапаевской дивизии в 1942 году в Мартыновском овраге станет в Севастополе памятным днем.

Законопроект о внесении изменений в региональный закон «О праздниках и памятных датах города Севастополя» 2 мая был зарегистрирован в Законодательном собрании Севастополя. Авторы проекта – депутаты Вячеслав Горелов, Василий Зубенко, Вячеслав Камзолов, Владимир Немцев.

Согласно пояснительной записке, «закон разработан с целью сохранения и развития исторических традиций города Севастополя, утверждения в общественном сознании гражданских и нравственных принципов».

Решение о внесении изменений в закон о севастопольских праздникам и памятных днях было принято на основании обращений в местных парламент представителей Севастопольской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и комитета ветеранов войны и вооруженных сил СРООВ, а также Торгово-экономического представителя Кабинета министров Чувашской Республики в Крыму и Севастополе Андрея Яковлева. Правительство города против внесения изменений не возражало, с одной оговоркой, что они будут согласованы с общественностью города-героя. Опрос общественного мнения среди общественных организаций Севастополя провел А.Яковлев, сообщается в документах к законопроекту.

Первый военный парад для поднятия боевого духа защитников столицы нашей Родины состоялся 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве.

Вторым стал парад, проведенный 25-й Чапаевской дивизией 24 марта 1942 года в полутора километрах от линии фронта в Мартыновском овраге. За всю историю Великой Отечественной войны этот парад стал единственным, прошедшим в непосредственной близости с передним краем боевых действий. Прямо с парада бойцы легендарной дивизии возвратились на передовую и вступили в бой с неприятелем.

В последние дни обороны Севастополя штаб 25-й Чапаевской дивизии размещался в пещерах Свято-Климентьевского мужского монастыря в Инкермане. Семитысячная дивизия почти полностью погибла в боях и была официально расформирована 30 июля 1942 года. Знамёна дивизии утоплены в Чёрном море. За массовый героизм 2400 человек были награждены боевыми наградами. Снайпер Людмила Павличенко, пулеметчица Нина Онилова и командир минометной батареи Владимир Симонок — орденами Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза.

Ежегодно под Севастополем в Мартыновском овраге проводятся памятные дни и реконструкция военного парада.

Всего вместе в новой памятной датой в Севастополе их будет отмечаться 18, все они тем или иным образом связаны с героической историей города.