Cуд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины

Электроплиты с взрывчаткой для терактов доставляли на полуостров посылками из Болгарии.

Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые ранее были задержаны при подготовке серии терактов и покушений на высших должностных лиц республики, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым. По данным ФСБ, планировались покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также планировались теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

«Все семеро заключены под стражу Киевским районным судом Симферополя на два месяца», — сказал собеседник агентства.

В рамках возбужденных уголовных дел фигуранты (граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский и гражданин Украины и Болгарии Д.Петранов) дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России террористических актов.

По данным ЦОС, международный канал, организованный украинскими спецслужбами, проходил из Болгарии в Россию через Турцию и Грузию. Гражданка Украины Марина Матущак занималась в Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств. После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая переправка к местам подготовки террористических актов осуществлялась через транспортные компании СДЭК и «Возовоз», а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами втемную граждане России.

При этом установлено, что идентичная взрывчатка применялась при диверсии на железной дороге в Бахчисарайском районе Крыма 23 февраля 2023 года.