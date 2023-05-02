В Севастополе в парке «Патриот» открылся центр истории военно-морской авиации

Выставочно-туристический центр военно-морской авиации «Крым. Небо. Самолеты» открылся 1 мая на территории парка «Патриот» в Севастополе. Центр поможет сохранить историю и передать ее подрастающему поколению, сообщила ТАСС основатель и руководитель центра Елена Петрова.

— Тематика музея раскрывает историю военно-морской авиации Крыма и России — от создания первого царского полка до наших дней. Среди экспонатов представлены макеты самолетов, приборные панели, фотографии, книги, есть симулятор с виртуальной реальностью, позволяющий испытать себя в качестве летчика и провести воздушный бой, — рассказала Е.Петрова, как получала грант на создание центра.

Она добавила, что на экскурсиях особое внимание будет уделено дореволюционной эпохе.

— Это тот момент, который редко встречается на экскурсиях, потому что обычно принято популяризировать героев Великой Отечественной войны, а вот о царских летчиках, о самых первых летчиках, которые только начинали осваивать самолеты, о них мало где можно найти информацию, — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, к созданию центра ее подтолкнула личная история.

— У меня было хобби — военно-исторический туризм, как гид-экскурсовод-переводчик я водила экскурсии по городу, и мне показалось странным, что в Севастополе много музеев, и нет ни одного, посвященного авиации. Мой папа — морской летчик, я выросла под гул самолетов и впитала его истории. В Севастополе родилась морская авиация: здесь произошел первый в истории России полет, первый взлет с палубы авианосца, осваивались вертолетоносцы — много того, чем можно гордится и про что можно рассказывать. И я решила подать проект в управление туризма города Севастополя, комиссия одобрила. В Севастополе должен быть музей авиации, и я считаю, что маленький шаг в этом направлении я сделала, — рассказала Е.Петрова.

Часть экспонатов центра передали ветераны из комнаты боевой славы в Новофедоровке. Экспозиция будет постепенно пополняться. Отмечается, что на территории центра также есть кинозал с проектором, где будут показывать видеоролики и фильмы про авиацию, историю Великой Отечественной войны и дореволюционной России.