В честь Дня Победы проведут более 150 мероприятий

Мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся в Севастополе 4 мая, сообщил 2 мая на аппаратном совещании в правительстве города губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, все мероприятия проработаны совместно с Черноморским флотом, однако время их проведения пока не объявляют, из соображений безопасности. Такое решение принято на заседании оперативного штаба.

Мероприятия начнутся с торжественного перезахоронения на Мемориальном братском кладбищев районе поселка Дергачи останков советских воинов, погибших в дни второй героической обороны города 1941-1942гг.

По словам заместителя губернатора Игоря Михеева, все остальные мероприятия распределены по различным площадкам, чтобы минимизировать скопление людей. По отдельному плану пройдут парады во дворах ветеранов.

На закрытых площадках в учреждениях культуры с 4 по 9 мая запланировано патриотическое мероприятие «Эшелон Победы». На летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» и в открытом кинотеатре на Матросском бульваре в вечернее время 8 и 9 мая покажут кинофильмы о войне.

5 мая планируется продолжить празднование 50-летия Поста №1, которое началось 28 апреля.

6 мая на Сапун-горе — традиционный праздник «Знамена славы».

8 мая в театре им.Луначарского пройдет торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Победы, в котором примут участие и ветераны.

В тот же день мероприятия запланированы на Константиновской батарее, в сквере Балаклавского рудоуправления, на летней эстраде клуба «Инкерман» и на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка».

Полевую кухню развернут 9 мая на пл.Нахимова (совместно с Черноморским флотом), а также в других местах города. В тот же день на Матросском бульваре запланировано проведение мероприятия «Победный вальс», а в парке Победы и на «Ракушке» — концерты.

В драмтеатре им.Луначарского 9 и 10 мая состоится премьера спектакля «И значит, нам нужна одна Победа», с участием артистов из Донецкого и Мариупольского театров.

В муниципальных домах культуры с 6 по 9 мая также запланированы концерты.

Альтернативная акция «Бессмертный полк» включит размещение портретов участников Великой Отечественной войны в окнах жилых домов.

Все желающие могут принять участие и в акции «Окна Победы». Для этого нужно оформить окна тематическими рисунками, трафаретами, символикой Дня Победы. К акции уже присоединились учреждения культуры Севастополя.