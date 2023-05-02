Утилизацию медицинских отходов в Инкермане обещают прекратить

Разобраться и прекратить деятельность предприятия, сжигающего по ночам в Инкермане медицинские отходы, поручил 2 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

Он обратил внимание подчиненных на обращения горожан, которые уже не один месяц жалуются на выбросы в атмосферу, образующиеся «от сжигания неизвестно чего». Прокомментировать ситуацию он попросил главу Севприроднадзора Юлию Гаврилову.

Она пояснила, что Севприроднадзор подал обращение в природоохранную прокуратуру, уже приняты ряд процессуальных решений. Работа еще не завершена, она продолжается.

— Мы действительно обращались в природоохранную прокуратуру и взаимодействовали с коллегами из Роспотребнадзора. Это взаимодействие сейчас продолжается. Мы знаем по обращениям граждан, что их беспокоит эта ситуация, поэтому будем доводить работу до конца, — сказала Ю.Гаврилова.

По ее словам, все действия сейчас осуществляются силами именно природоохранной прокуратуры, поскольку то предприятие, по которому больше всего жалуются жители, федеральное. Это означает, что инспекция правительства Севастополя и Севприроднадзора не вправе сейчас возбуждать административное расследование.

По заверениям М.Развожаева, прокурор Севастополя Максим Жук сообщил, что тоже держит на личном контроле данную ситуацию.

— Следующий шаг — это приостановление производства, если не перестанут сжигать, производство будет остановлено, — сказал, выслушав доклад подчиненной губернатор.

Он также поручил директору департамента здравоохранения Виталию Денисову узнать, какие больницы заключили контракты с этим предприятием и на каком основании.

«Доложите мне отдельно. Утилизация в таком виде, тем более, в жилой черте города, происходить не будет. Я так понимаю, раньше вывозили на сертифицированный полигон, за пределы города, а сейчас решили тут бизнес организовать. Поэтому, неделя – на устранение замечаний, закончится должно тем, что эти факты должны перестать быть. Если они будут продолжаться, то это – приостановка соответствующего производства, всей этой так называемой производственной деятельности», – распорядился глава города.