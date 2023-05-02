Псевдоисторической клоунаде на День города сказали нет

Коллектив Парка живой истории «Федюхины высоты» и его директор Станислав Нагорный открестились от масштабных развлечений, придуманных подведомственным правительству Севастополя «Центром развития туризма» к 240-летию города.

Несмотря на то, что в связи с проведением СВО все массовые мероприятия в Севастополе на майские праздники правительством и руководством ЧФ были отменены, государственное учреждение в целях продвижения туристического потенциала Севастополя в рамках Дня города попыталось организовать масштабные гулянья.

Для осуществления задуманного Центр развития туризма разместил на официальном сайте госзакупок тендер на «Оказание комплекса услуг по организации туристических локаций и мероприятий в рамках празднования Дня города Севастополя».

За три с половиной миллионов рублей подрядчик должен организовать 14 июня пять исторических площадок с 20 локациями: начиная от гладиаторских боев и мастерской античного кузнеца-ювелира до штыковых боев, выставок ретро техники, ретро танцев, ретро фотоателье, анимационной программы «Екатерина Великая и Граф Потемкин», исторической интерактивной программы-квест «Разведчики», детской локации «Летние каникулы зимних волшебников». Туда нужно доставить Деда Мороза из города Великий Устюг, Снегурочку — из Костромы, а также Деда Мороза из лесной резиденций в Воронеже. Также подрядчик должен провести пешеходные обзорные экскурсии и отчитаться о проделанной работе чудо-видеороликом.

На грандиозность и немыслимость задуманного чиновниками в современных условиях отреагировали сотрудники Парка живой истории.

«Несмотря на внешнюю схожесть предлагаемых исторических мероприятий с Крымским военно-историческим фестивалем на Федюхиных высотах, мы заявляем, что не имеем к этим планам никакого отношения. Мы считаем, что во время проведения Специальной Военной Операции, когда на фронте гибнут лучшие люди нашей страны, когда наши сограждане в тылу страдают от вражеских обстрелов, не должно быть места праздникам и псевдоисторической клоунаде», — написано в заявлении, размещенном в социальных сетях.

Сотрудники парка считают, что на государственные деньги, которые Центр развития туризма планирует потратить на праздник, целесообразнее и честнее закупить военное и медицинское снаряжение, в котором так нуждаются военные на передовой. Также представители парка отметили, что во время СВО необходимо сосредотачиваться не на праздниках, а на патриотической работе с молодежью и помощи нашим Вооруженным силам.

Утром 2 мая стало известно, что тендер на поиск подрядчика для организации масштабного празднования, размещенный на сайте госзакупок 27 апреля, отменен заказчиком на основании внутриведомственного приказа.