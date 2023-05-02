Проверяют обстоятельства гибели водителя в результате полицейской погони

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю устанавливаются обстоятельства происшествия, произошедшего поздним вечером 30 апреля у села Подгорное городского округа Феодосии.

Установлено, что в ходе патрулирования инспекторами ДПС в селе Ближнее был замечен автомобиль «Ниссан» с двумя сильно нетрезвыми мужчинами. Водитель отказался остановиться по требованию полиции, началась погоня. В ходе преследования сотрудник ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух из служебного АКС-74У, реакции не последовало. Поэтому полицейские попытались остановить нарушителей, стреляя по колесам, в результате чего «Ниссан» потерял управление, врезался в опору уличного освещения и опрокинулся.

55-летний водитель, житель села Южное скончался на месте от пулевого ранения головы. Предварительно установлено, что одна из пуль отрекошетила от кузова автомобиля в голову погибшего. Пострадавший 48-летний пассажир «Ниссана» находится в больнице.

В настоящее время следователем назначены автомобильно-техническая, баллистическая и другие экспертизы с целью детального установления обстоятельств случившегося. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.