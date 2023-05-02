При закрытом рейде на Северную сторону перевезут по адекватному тарифу

Для снижения стоимости проезда в автобусах при закрытии рейда через бухту пришлось перезаключить контракты с перевозчиками, сообщил департамент транспорта на запрос «Севастопольской газеты».

На многочисленные жалобы жителей Северной стороны на непомерные траты на проезд в компенсационных автобусах при перекрытии рейда чиновники традиционно не реагировали, но все изменилось 31 марта после обращений горожан напрямую к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в прямом эфире во время телепрограммы СТВ «Развожаев. Главное».

Тогда глава города удивился, что людям приходится вместо 30 платить 100 рублей, чтобы во время вынужденного закрытия рейда добраться из города на Северную сторону и обратно. Оказалось, что губернатор слышит об этом впервые.

После телепередачи «на основании отдельного поручения губернатора» дептрансом «были инициированы процедуры расторжения ранее заключенных и заключения новых госконтрактов на перевозку пассажиров по маршрутам 150, 150A, 151, 151А,152, 152А, 153, 153A».

Новые контракты заключены с 5 апреля 2023 года. Стоимость проезда по указанным маршрутам теперь составляет за наличный способ оплаты и по банковской карте — 30 рублей; с использованием транспортной карты ЕГКС — 24 рубля.