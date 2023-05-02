Паровозу бронепоезда «Железняков» сделают косметический ремонт

Об этом 2 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.Таким образом он отреагировал на жалобы, уже второй год поступающие в Центр Управления регионом (ЦУР).

«Второй год по бронепоезду «Железняков» поступает информация. Понятно, что объект не городской, он принадлежит Крымской железной дороге. Давайте тогда подготовим обращение о том, чтобы там рассмотрели возможность приведения памятника в порядок. Понятно, что капитальный ремонт провести невозможно, но хотя бы чтобы его в порядок привели. Хоть, к 9 мая», – обратился к подчиненным М.Развожаев, напомнив, что капремонт памятника намечен только на будущий год.

М,Развожаев также обратил внимание присутствующих на совещании на состояние памятника «Авиаторам-черноморцам» на проспекте Генерала Острякова, этот объект тоже требует внимания со стороны городских властей.

«Пока работа идет в Севнаследии. Обратите внимание!»— обратился глава города к подчиненным.

Напомним, что «Севастопольская газета» неоднократно писала о нынешнем плачевном состоянии обоих памятников. Жаль, что власти вспоминают о них исключительно накануне Дня Победы, да и то после настоятельных обращений неравнодушных жителей города.