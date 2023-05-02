На поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем выделено 5,7 млрд рублей

Из резервного фонда кабмина выделено 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Федеральные средства будут направлены ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 27 апреля. Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта».

С 24 февраля 2022 года прекращено авиасообщение с Крымом, а после теракта на мосту 8 октября — грузовики со скоропортящимися продуктами переправляются на полуостров паромами.