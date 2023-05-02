Губернатор опять призвал к бдительности

Сложившая в городе обстановка требует от граждан повышенной бдительности. С таким обращением к севастопольцам 2 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя обратился губернатора Михаил Развожаев.

Он еще раз подтвердил, что режим безопасности в предстоящие праздничные дни будет усилен из-за возможных попыток извне испортить День Победы.

«Еще раз хотел бы обратиться к гражданам с просьбой сообщать обо всем, что вызывает подозрение Есть у нас специальный телеграм-канал @oborona92bот, который очень эффективно себя показывает при возникающих у жителей подозрениях, – сказал глава города.

Он попросил сообщать подобную информацию, чтобы оказать помощь правоохранительным органам.

«Где там какие-то камеры подозрительные, предметы подозрительные, машины. Все это очень помогает специальным службам, – подчеркнул М.Развожаев.