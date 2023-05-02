Горячее питание в школах сделали обязательным

Исключить его из меню теперь будет невозможно.

Правительство Российской Федерации изменило порядок составления меню для школьников. Соответствующее постановление кабинета министров вступило в силу 1 мая 2023 года. Теперь подрядные организации должны оговаривать рацион детей с руководством школ. Причем делать это нужно отдельно для каждой возрастной группы.

Кроме этого предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников.

Документ запрещает исключать из меню горячее питание. Также исполнитель обязан ежедневно отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды.

Ранее сообщалось, что районная прокуратура Нахимовского района Севастополя с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверила соблюдение законодательства при организации горячего питания школьников. В столовых шести городских школ были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так в четырех школах продукты хранили с нарушением норм безопасности пищевой продукции, отсутствовала ветеринарная документация на мясо и сведения о фактическом сроке хранения имеющихся в пищеблоке продуктов. Директорам школ были выданы представления об устранении нарушений закона. Продукты, которые хранились с нарушениями, изъяты и уничтожены.