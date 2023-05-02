Что изменилось в законодательстве для дачников в 2023 году

Дачники могут законно разводить кроликов и кур, жарить шашлыки, провести бесплатно до участка газ и построить в садово-дачном товариществе магазин или ателье.

Как рассказали в управлении Росреестра по Республике Крым и Севастополю, на дачных участках теперь официально можно разводить кроликов и птицу. Но делать это допустимо только для личных целей. При этом на участок необходимо получить соответствующий вид разрешенного использования: «Птицеводство» или «Животноводство».

Бессрочной услугой стала возможность бесплатно подвести газ к дачным участкам. Ранее предполагалось, что такая газификация будет действовать только в 2022–2023 годах. Собственник участка должен самостоятельно оплатить только прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому и приобрести газовое оборудование: котел, счетчики, водонагреватель, плиту. При этом участки должны находиться в границах населенного пункта.

В настоящее время дачникам, в случае их проживания в летние месяцы за городом, не надо оплачивать вывоз мусора в двойном объеме: на даче и в городской квартире. Для освобождения от платы за вывоз ТБО по месту жительства нужно предоставить в управляющую компанию заявление, где указать сроки отсутствия в квартире и документ, подтверждающий проживание по другому адресу (например, справка председателя СНТ). Документы необходимо подавать не позднее окончания месяца с момента возвращения в город.

Дачникам разрешили установку мангала и розжиг костра ближе 50 м от жилого дома. Послабления связаны с частыми жалобами владельцев дачных участков на невозможность соблюдения требований закона из-за небольшой площади участков. Теперь расстояние до места разведения открытого огня сократилось до 15 м относительно ближайших построек, установка мангала — до 5 м. Сжигать сухую траву и ветки можно в 7,5 м от дома с соблюдением установленных правил.

Кроме этого появилась возможность возведения некапитальных строений под магазины, реализующие товары первой необходимости и пункты предоставления услуг на землях общего пользования. Закон сохраняет гарантии прав садоводов на имущество общего пользования, позволяя именно самим садоводам, решать на каких условиях предоставлять такое имущество третьим лицам.