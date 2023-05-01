Выставку посвятили 240-летию Севастополя

Ее составитель — отдел картографических изданий при участии отдела изоизданий библиотеки. В экспозиции — картографические произведения XVIII-начала XXI века, литографированные изображения, открытки и альбомы из фонда изоизданий. Все это позволяет проследить за развитием и становлением города. Среди экспонатов также картографические произведедения, повествующие о Херсонесе Таврическом и Инкермане, существовавших на территории современного Севастополя.

История же Севастополя ведется с 1783 года, когда императрица Екатерина выбрала городу имя. В апреле того же года был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи, а 13 мая 11 судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачёва вошли в Ахтиарскую бухту, где 14 июня 1783 года был заложен город Севастополь. В новом городе и разместилась первая черноморская эскадра русских кораблей.

Особый интерес среди экспонатов вызывает раскрашенная акварелью «Карта Гавани Ахтьярской с промером снятой берег от устья Черного моря вокруг оной гавани до города Икермана...»

Не меньшую ценность представляет большая коллекция документов периода Крымской войны, в том числе Atlas der Plaene und Zeichnungen zu der Beschreibung der Vertheidigung von Sebastopol («Атлас чертежей к описанию обороны Севастополя, с показанием артиллерийского вооружения») на немецком языке. Документ содержит крупномасштабные военные планы времен Крымской войны и первой обороны Севастополя, а также интересный рукописный план «План осады и обороны г.Севастополя с 13 сентября 1854 по 28 августа 1855».

Еще один раритет — альбом «Севастопольцы», с портретами участников обороны Севастополя в 1854-1855 годах.

На выставке также представлен план Севастополя 1910 года, изданный Григорием Москвичом в Одессе. Не обойден и советский период. Среди самых интересных документов – военные карты, на которых отражен период второй героической обороны Севастополя. Из современных экспонатов — картографическая продукция, изданная в наше время, путеводители, атласы, схемы.

Остается добавить, что выставка будет работать до 30 июня.