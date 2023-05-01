В Крым привезут выставку о завоевании Азова Петром I

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник в Ростовской области начал подготовку к выставке «Марш на юг», рассказывающей об азовских походах Петра I в XVII веке и завоевании Азова, выставка будет демонстрироваться также в музеях Крыма, сообщил ТАСС директор музея Евгений Мамичев.

«Мы планируем проект планшетной выставки «Марш на юг», она будет проводиться под эгидой Ассамблеи петровских музеев, мы будем рассказывать, как Россия пошла воевать за Азов в XVII веке (до 1696 года крепость Азов принадлежала Османской империи — прим. ТАСС). Выставка поедет путешествовать в Крым в этом году, а в будущем, возможно, и в новые регионы», — сказал Е.Мамичев, добавив, что работа над выставкой уже началась.

По его словам, выставка будет представлять собой современные конструкции плакатного типа, на которых будет представлена история завоевания Азова. В экспозицию войдут материалы Азовского музея-заповедника, других музеев Ростовской области. Кроме того, планируется создание мультимедийного варианта экспозиции.

«Планируемое начало работы выставки в Азове, в день рождения Петра I, 9 июня. После этого выставка поедет от Керчи до Севастополя. С коллегами из крымских музеев мы уже договорились, шесть музеев готовы взять эту выставку на демонстрацию», — добавил собеседник агентства.