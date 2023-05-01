Пляж «Ушакова балка» в этом году пляжем снова не будет

Жителям Корабельной стороны и в этом году не удастся оздоровиться на единственном в районе пляже «Ушакова балка». Вопрос его благоустройства когда-нибудь будет рассмотрен правительством города, но не сейчас.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили в департаменте городского хозяйства.

«Территория пляжа протяженностью 75 метров (647 кв.м) представляет собой забетонированную площадку шириной от трех до восьми метров, ограниченную бетонной стеной. Пляж не имеет природной песчаной зоны, технологических подключений к системам централизованного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, что значительно затрудняет его эксплуатацию в соответствиями с установленными требованиями», — сказано в ответе департамента на информационный запрос газеты.

Пляж был исключен из перечня пляжей Севастополя в прошлом году.

«Вопрос благоустройства пляжа «Ушакова балка» будет рассмотрен департаментом в соответствии с постановлением правительства», — в горхозе не удосужились указать конкретных дат предполагаемого рассмотрения.

Пляж «Ушакова балка» исключили из перечня городских пляжей 27 мая прошлого года по причине плохих анализов воды. Потом, правда, выяснилось, что анализы были позапрошлогодние.

Закрытие пляжа возмутило местных жителей и 1 июня сотни разгневанных жителей Корабельной стороны собрались на его территории, потребуя привести ее в порядок и открыть доступ к морю. Через несколько дней губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пляж закрыт из-за специальной военной операции и горожанам придется смириться с решением Министерства обороны. Для порядка на подступах к пляжу были выставлены вооруженные росгвардейцы. Но уже 3 июня в ходе заседания правительства губернатор поручил привести в порядок инфраструктуру «Ушаковой балки». Соответствующее поручение он дал тогда еще директору департамента городского хозяйства, а ныне заместителю губернатора Евгению Горлову.