На ремонт подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского денег пока нет

С ремонтом аварийного участка подпорной стены вдоль нечетной стороны ул.Адмирала Октябрьского в департаменте городского хозяйства не торопятся, так как нет соответствующего финансирования.

Такой ответ «Севастопольская газета» получила из департамента городского хозяйства на информационный запрос, касающийся аварийного состояния участка подпорной стены в районе дома №17 и №19/2 (Центр Крови).

Об аварийности данного участка «Севастопольской газете» сообщил читатель, по личной инициативе мониторящий ситуацию. За временной промежуток в несколько месяцев он убедился, что состояние стены довольно быстро усугубляется. На фотографиях на указанном участке явно видно, что разлом между прилегающей к дороге стеной и лестницей увеличивается.

В этом «Севастопольская газета» убедилась на месте: основной массив стены на данном участке имеет явное движение и признаки нестабильности. Факт отклонения от вертикали заметен и с проезжей части спуска на ул.Адмирала Октябрьского.

Привлеченный «Севастопольской газетой» эксперт прокомментировал данную ситуацию следующим образом: «Очевидно, что на участке склона над лестницей идет подвижка грунта, который давит на стену. Возможно, не выполнены в достаточной мере работы по водоотводу грунтовых вод. Как предположение, отсутствие водоотвода ведет к напитыванию склона водой. Вода размягчает грунт, в результате чего склон ползет и давит на стену большей массой, чем может удерживать подпорная стена. Так или иначе, этот участок нужно исследовать и сделать окончательные выводы».

Собственно, о том же сообщается в ответе департамента городского хозяйства.

Отреагировав на запрос, специалисты подведомственного учреждения департамента ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» выехали на место и выявили необходимость проведения ремонта в рамках реконструкции.

«В настоящий момент осуществляется перераспределение средств в рамках Соглашения (ответ содержит напоминание, что мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации и восстановлению подпорных стен проводится по соглашению между правительством Севастополя и Москвы — ред.), с целью выделения финансирования на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского (вдоль городской больницы №1)», — говорится в ответе.

Далее сообщается, что после выполнения проектно-изыскательских работ будет рассмотрена возможность выполнения мероприятий по выполнению строительно-монтажных работ, с учетом выделения необходимого финансирования.

Напомним, что данная подпорная стена была отремонтирована в 2019 году. Работы тогда, как обычно, вышли за рамки первоначально заявленных сроков. Пришлось даже менять недобросовестного подрядчика.

Бьем тревогу с 2009 года

С другой стороны улицы подпорная стена также плывет. «Севастопольская газета» писала об этом в и в 2009, и в 2011 годах. Тогда городские власти ответили, что денег на ремонт стены нет, но объект включен в городскую программу противооползневых мероприятий, рассчитанную до 2016 года.