Какие законы вступают в силу в мае

Пресс-служба Государственной думы рассказала о новых законах, которые начнут действовать в России с мая 2023 года.

1 мая

Доставка пенсий

Доставка страховой пенсии, выплачиваемой наличными, будет осуществляться исключительно через организации федеральной почтовой связи — «Почту России».

Изменение позволит сделать получение пенсий на территории всей страны гарантированным и бесперебойным.

4 мая

Системы оповещения населения

В законодательстве появляются новые понятия «оповещение населения» и «системы оповещения населения».

Кроме того, определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения будет Правительство РФ. Раньше этот порядок не был закреплен.

Сбор ДНК у осужденных

Взятие образца ДНК станет обязательным для всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также для граждан, подвергнутых административному аресту.

Граждане могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права на реабилитацию. Изменения помогут в раскрытии и расследовании преступлений.

9 мая

Запрет на продажу вейпов детям

Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотиносодержащей продукции, кальянов и т. д. для граждан увеличится до 5 тысяч рублей. Родителей или законных представителей за то же правонарушение оштрафуют на сумму до 7 тысяч рублей.

Также ужесточено наказание за продажу детям такой продукции и соответствующих устройств. Штраф составит до 600 тысяч рублей.

Ранее вступил в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

Защита граждан от неправомерных действий международных органов

За содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Ранее вступил в силу закон, наделяющий Президента РФ полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против России.

Ужесточение наказания за госизмену

По нескольким составам преступлений — в первую очередь за терроризм, диверсии и госизмену — существенно увеличивается наказание. Например, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника будет грозить вплоть до пожизненного заключения.

15 мая

Упрощение получения мер поддержки семьями участников СВО

Если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника СВО, то он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим.

Справки о смерти военнослужащих смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица. Это упростит процедуры получения социальных выплат их родственниками.

Помощь тяжелобольным детям

Специальный информационный ресурс для помощи тяжелобольным детям будет содержать сведения об остатках лекарственных препаратов, медизделий, технических средств реабилитации и об их перераспределении между организациями-получателями. В отношении детей с орфанными заболеваниями информационный ресурс будет содержать сведения о сроках поставки лекарств и медицинских изделий.

18 мая

Сведения об умерших клиентах банков

Федеральная налоговая служба должна информировать банки о снятии с налогового учета гражданина в связи с его смертью. После получения такой информации банки должны прекратить все операции по его счетам. При этом указанные сведения отнесены к налоговой тайне.

Изменения не позволят пользоваться платежными картами умершего незаконно.

21 мая

Сохранность пенсионных накоплений

Полномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию передаются Казначейству России.

Закон призван обеспечить сохранность и возвратность средств пенсионных накоплений.

Противодействие незаконному промыслу

Вводится запрет на заход в морские порты РФ иностранных судов, если они включены в список тех, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами РФ.

Новые меры будут способствовать искоренению пиратского промысла, осуществляемого иностранными судами.

29 мая

Регистрация товарного знака

Для регистрации товарного знака нужно будет, чтобы входящие в него географические названия соответствовали месту производства товаров. Это обеспечивает право потребителя на достоверную информацию.