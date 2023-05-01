Из-за плохой погоды субботник опять перенесли

Уже перенесенный с 29 апреля на 1 мая общегородской субботник вновь перенесли. Теперь жителей Севастополя приглашают выйти на уборку города в субботу, 6 мая.

Перенос опять связан с неутешительным прогнозом погоды, сообщил накануне и.о. вице-губернатора Евгений Горлов. Он напомнил, что на субботнике выполняется уборка тех территорий, которые не входят в зону общегородской уборки.

«Мы приводим в порядок те места, где люди отдыхают, и, к сожалению, не убирают за собой», — объяснил Е.Горлов.

На субботнике планируется благоустроить памятники, мемориалы, аллеи славы, воинские захоронения — всего более 40 общественных пространств. Список территорий для приложения сил — по ссылке.