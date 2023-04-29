Пожар на нефтебазе ликвидируют к 18.00

Пожар на нефтебазе в районе Казачьей бухты, ставший результатом утреннего налета беспилотников, имеет высокий уровень сложности. Ориентировочное время его ликвидации —18.00, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, работы на нефтебазе были оперативно организованы силами Главного управления МЧС по городу Севастополю. Сейчас принимаются решения, какими еще дополнительными способами можно оградить огонь от доступа кислорода. Главная задача — чтобы все остальные емкости с топливом не загорелись.

«Работает штаб. В настоящее время пожар фактически локализован. Надо сразу сказать, что он изначально был локализован, так как емкости помещены в бетонное корыто. Поэтому шансов выйти за пределы периметра у пожара не было. Но при этом понятно, что сама интенсивность горения очень высокая, потому что горит солярка, — сказал М.Развожаев.

Он отметил, цистерны, которые можно было спасти, отрезаны от огня и охлаждаются силами пожарных расчетов. Удар нанесен двумя беспилотниками по четырем цистернам (две и две) в двух секторах, все они практически уже догорели. Идет горение того, что разлито вне бетонной емкости.

«В ближайшее время должен подойти пожарный поезд и другие ресурсы. В дополнительном качестве будут использованы буксиры Черноморского флота, тушение продолжится, — продолжил губернатор, отметив, что сейчас главная задача — чтобы все остальные емкости не загорелись.

Согласно озвученной информации, задействованы все севастопольские пожарные расчеты. И крымские пожарные также направили помощь. Сил и средств, чтобы сейчас контролировать полностью ситуацию, достаточно.

По словам главы города, на снабжение топливом Севастополя пожар на нефтебазе никак не отразится, в четырех сгоревших цистернах хранился оперативный резерв, который никак не был задействован в обычной жизни.

Что касается выбросов в атмосферу из-за горения нефтепродуктов, то сейчас Роспотребнадзор проводит замер в районе бухты Казачья. По предварительно оценке экспертов превышения быть не может.