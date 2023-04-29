Пожар на нефтебазе ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя, атакованной беспилотником ранним утром 29 апреля, полностью ликвидирован к трем часам того же дня.

О полном окончании пожарных работ сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Севастополю.

«Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован. На месте остаётся дежурный расчет. Благодарю всех наших огнеборцев за профессиональную работу!» — написал губернатор.

Пожару с самого начала был присвоен четвертый, самый высокий ранг сложности. На месте работали более 150 человек и 50 единиц техники. Были задействованы все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, прибыли пожарные расчеты из Крыма и пожарный поезд Крымской железной дороги.

Открытое горение на площади в две тысячи квадратных метров было ликвидировано к 13 часам. Затем пожарные провели проливку территории.

Воздух в норме

В 14.00 в Севастополе проведено исследование проб воздуха в восьми контрольных точках на территории жилых домов бухты Казачьей и Камышовой, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Проверялось наличие углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида, фенола, формальдегида, алифатических углеводородов, бенз(а)перена, сероводорода, ксилола, толуола.

По результатам исследований установлено, что в контрольных точках содержание загрязняющих веществ в пределах предельно допустимых концентраций, превышений не зафиксировано.

Мониторинг атмосферного воздуха продолжается. Дополнительно замеры проведут вечером.

Долетел только один дрон, остальные сбиты

Губернатор уточнил, после работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяных резервуаров долетел только один беспилотник. Второй БПЛА был поражён бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом.

Ранее предполагалось, что беспилотников до нефтехранилища долетело два.

Но утром 29 апреля дроны из Одессы вылетели не только на Севастополь.

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.