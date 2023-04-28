В схему размещения НТО внесли очередные изменения
В существующую схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) добавили еще 17 мест. Соответствующее постановление приняли 27 апреля на заседании правительства Севастополя.
Основанием стали итоги заседания комиссии по разработке новой схемы размещения НТО на территории города.
Как доложил на заседании правительства и.о.директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Виталий Сорокин, документ предусматривает включение 17 мест для размещения ларьков. Из них пять — в границах пляжа «Солдатский», два — в границах земельного участка, переданного в постоянное бессрочное пользование ГУПС «Севэлектротранс им.Круподерова», еще пять — в нежилых зданиях, находящихся в оперативном управлении «Цифровой Севастополь. Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг», одно — в границах земельного участка, сданного в аренду «Царь-Хлеб». Еще четыре разместят на городской земле в селе Орлиное, на Монастырском шоссе и по улице Руднева.
В.Сорокин также сообщил об исключении 54 мест размещения НТО по причине выявления несоответствия действующим нормам и ограничениям. В число исключенных вошли места размещения в парке Победы.
Изменения коснулись также периода функционирования и специализации НТО (41 место), еще одному присвоили статус товаропроизводителя.