В схему размещения НТО внесли очередные изменения

Основанием стали итоги заседания комиссии по разработке новой схемы размещения НТО на территории города.

Как доложил на заседании правительства и.о.директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Виталий Сорокин, документ предусматривает включение 17 мест для размещения ларьков. Из них пять — в границах пляжа «Солдатский», два — в границах земельного участка, переданного в постоянное бессрочное пользование ГУПС «Севэлектротранс им.Круподерова», еще пять — в нежилых зданиях, находящихся в оперативном управлении «Цифровой Севастополь. Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг», одно — в границах земельного участка, сданного в аренду «Царь-Хлеб». Еще четыре разместят на городской земле в селе Орлиное, на Монастырском шоссе и по улице Руднева.

В.Сорокин также сообщил об исключении 54 мест размещения НТО по причине выявления несоответствия действующим нормам и ограничениям. В число исключенных вошли места размещения в парке Победы.

Изменения коснулись также периода функционирования и специализации НТО (41 место), еще одному присвоили статус товаропроизводителя.