В Севастополе ждут ливень

ГУ МЧС России по Севастополю объявило штормовое предупреждение: 28 апреля с 18.00 до 21.00 ожидается очень сильный дождь.

Количество осадков может достигнуть 30 миллиметров и более. Это месячная норма для региона.

«В условиях объявленного штормового предупреждения следует воздержаться от посещения улицы и, по возможности, от пользования личным и общественным транспортом — особенно от длительных поездок», — советуют в МЧС.

В Крыму штормовое предупреждение было объявлено на 27-28 апреля из-за дождей, местами очень сильных, и гроз. Также ожидается усиление северо-западного ветра до 20 м/с. В течение суток в пятницу и в первой половине субботы на реках северного предгорья и южного берега Крыма ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.

Уже подтопило и протекло

Коммунальные службы утром 28 апреля перешли на усиленный режим службы, потому что дождь в Севастополе идет второй день. Информацию о подтоплениях сообщали горожане из всех районов — ливневки в очередной раз не справились с дождем. Была затруднена работа общественного транспорта.

По данным департамента городского хозяйства, по состоянию на 15.00 28 апреля в городе работают три бригады службы ливневой канализации водоканала. Устранены подтопления на автовокзале, ул.Б.Михайлова, пр.Колобова, ул.А.Кесаева, пр.Октябрьской Революции, Гер.Севастополя, ул.Макарова, ул.Родионова, ул.Фадеева, пл.Неустроева.

Сотрудники ГБУ «Парки и скверы» убирают рухнувшее дерево, оборвавшее линии электропередач на ул.Большой Морской.

Управляющие компании ведут работы по устранению залива мягкой кровли в многоквартирных домах на ул.Федоровская, 47, ул.Михайловская, 5, ул.Башенная, 11. После прекращения осадков будет проведен ремонт мягкой кровли в доме на ул.Строительная, 43.

В пресс-службе горхоза сообщили, что городской субботник, намеченный на 29 апреля, из-за прогноза пришлось отменить. Его перенесли на 1 мая.